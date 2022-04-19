В КХЛ могут снизить лимит на легионеров с пяти до трех

Министерство спорта РФ планирует уменьшить лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с пяти до трех игроков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, внесение изменений в регламент по поводу лимита на легионеров может произойти уже со следующего сезона. Предполагается, что лимит будет снижен до трех спортсменов, включая одного вратаря.

При этом стоит отметить, что легионерами не будут считаться хоккеисты из Беларуси и Казахстана.

Прямо сейчас российские клубы КХЛ имеют право заявить на матч не более пяти легионеров. Вместе с тем ограничения по заявке на сезон отсутствуют.