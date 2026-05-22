Сян Бо рассказал о главных итогах своей работы в Казани

Сян Бо

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За последние четыре года отношения Татарстана с Китаем вышли на совершенно новый уровень по всем направлениям. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный консул Китая в Казани Сян Бо.

«Для меня было большой честью готовиться к визиту и встречать здесь Председателя КНР Си Цзиньпина. Еще хочу отметить среди главных событий появление форума «РОСТКИ». Уверен, он станет платформой для дальнейшего развития межрегионального сотрудничества», – отметил собеседник агентства.

По его словам, за четыре года его работы существенно укрепились гуманитарные и логистические связи между Татарстаном и Китаем, а также кратно вырос товарооборот.

Напомним, что Сян Бо в ближайшее время покинет должность главы Генконсульства Китая в Казани в связи с завершением дипломатической миссии.