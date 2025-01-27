Сян Бо: Открытие визового центра в Казани откладывается

Открытие визового центра в столице РТ, который позволял бы получать визы в Китай, откладывается. Если ранее его планировали открыть в начале 2025 года, то теперь точно сказать, когда учреждение заработает сложно. Однако это должно произойти в этом году, сообщил «Татар-информу» генконсул КНР в Казани Сян Бо.

«Мы постараемся открыть визовый центр в ближайшее время. Уверен, что это произойдет в этом году. Сейчас остались ряд технических вопросов, а также вопросов, которые от нас не зависят. Пока не могу назвать точное время, когда центр начнет работу», - пояснил собеседник агентства.

Сян Бо согласился, что было бы здорово открыть центр до начала лета, чтобы туристы могли проще планировать поездки в Китай, однако не стал подтверждать или опровергать такой сценарий.

Напомним, ранее Сян Бо сообщал, что визовый центр должны открыть в начале 2025 года.