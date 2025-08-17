Сян Бо: Гонки на драконьих лодках стали еще одной визитной карточкой Татарстана

Гонки на китайских лодках «Дракон», которые проходят в столице Татарстана уже в пятый раз, стали одной из визитных карточек республики. Об этом заявил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо на открытии состязаний.

«Хочу поблагодарить Олега Владимировича Коробченко за то, что с его помощью соревнования уже стали еще одной яркой визитной карточкой республики», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что особый символизм состязаниям этого года добавляет то, что мероприятие проходит в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия – Китай – взаимовыгодное сотрудничество», что демонстрирует динамику обмена опытом между Республикой Татарстан и Китаем.

«Гонки – традиционный праздник с двухтысячелетней историей. Это не только спортивное мероприятие, но и взращивание духа единства и упорства. Спорт объединяет разные народы. И сегодняшнее мероприятие позволит вам почувствовать уникальное очарование китайской культуры», – заключил Сян Бо.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко в свою очередь акцентировал, что соревнования позволяют гостям и участникам мероприятия окунуться в культуру и обычаи китайского народа.

«Мы все знаем про Китай, но мало кто глубоко погружен в культуру этой страны. И мы хотим нашим праздником чуть-чуть приблизиться к этой прекрасной стране», – пояснил министр.