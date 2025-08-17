Архивное фото предоставлено пресс-службой форума «РОСТКИ»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон». Соревнования проходят в акватории озера Нижний Кабан возле нового здания театра имени Камала.

За титул чемпиона будут бороться более 20 команд, состоящих из работников ведущих предприятий Татарстана, рассказал перед официальной церемонией открытия состязаний министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Уже в пятый раз проводим этот праздник. В последнее время у нас сильно выросло взаимодействие с Китаем, однако жители республики очень мало знают о культуре и традициях Поднебесной. А праздник – это как раз возможность прикоснуться к ним», – заявил министр.

Гонки проводятся на специальных лодках, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой лодке находятся барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. По правилам в составе каждой команды обязательно должна быть хотя бы одна женщина.

На сцене во время гонок пройдет праздничный концерт с участием китайских студентов, которые учатся в Казани. В зоне мастер-классов жители и гости города смогут научиться писать иероглифы, сыграть в национальную настольную игру го и познакомиться с китайскими спортивными дисциплинами.

Дуань-у, китайскому Празднику драконьих лодок, более 2 тыс. лет. Он связан с поминовением первого известного по имени китайского поэта Цюй Юаня, трагически погибшего в 278 году до н. э. Праздник включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Китайскую традицию решили продолжить в Казани во время бизнес-форума «РОСТКИ». Гонки на драконьих лодках проходят при поддержке Министерства промышленности и торговли Татарстана, мероприятие нацелено на ознакомление жителей республики с культурой и традициями КНР. Инициатива получила поддержку Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани.

Мероприятия форума «РОСТКИ» способствуют достижению целей национального проекта «Экспорт».