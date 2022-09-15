Схема движения по улицам Болотникова и Фрунзе в Казани изменится до апреля 2023 года

С сегодняшнего дня в Казани изменится схема движения транспорта по улицам Болотникова и Фрунзе. Так, до 14 апреля 2023 года автомобили будут двигаться по временным объездным дорогам вдоль ул.Болотникова – на участке от пересечения с Горьковским шоссе до дома №28 по ул.Светлой и ул.Фрунзе – на участке от дома №9 до пересечения с ул.Восстания.

Изменение схемы движения связано с выносом инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, на Горьковском шоссе стартовали работы по расширению трассы до шести полос на участке от бывшего поста ГАИ до спорткомплекса. Проект реконструкции Горьковского шоссе от ул.Музыкальная до трасы М7 Волга получил положительное заключение Главгосэкспертизы.