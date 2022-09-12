На Горьковском шоссе в Казани проложили объездные дороги и приступили к расширению трассы

Проект реконструкции Горьковского шоссе от ул.Музыкальная до трасы М7 Волга получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Сегодня здесь уже завершились работы по устройству объездных дорог в районе спорткомплекса «Олимпиец» и у кольца Болотников – Фрунзе. Кроме того, около «Олимпийца» рабочие залили тоннельную часть подземного пешеходного перехода, рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Сейчас стартовали работы по расширению дороги на участке от бывшего поста ГАИ до спорткомплекса, отметил Куляжев на деловом понедельнике. В первую очередь рабочим предстоит перенос сетей, из-за чего на четыре дня казанцы останутся без газа (подробнее – в материале).

Общая протяженность реконструируемого участка 11,5 км. В комплексе работ предусмотрена ликвидация существующих светофоров, а также наземных пешеходных переходов. Взамен планируется построить три подземных перехода: в районе остановок «Олимпиец», «Ремплер», «АЗС» и пяти наземных пешеходных переходов по ул.Музыкальная, Кулхаметова, Горьковское шоссе и около магазина «Факел».

На шоссе также появятся три подземных разворотных петли и тоннель-эстакада в районе кольца бывшего Горьковского шоссе, и три разворотных петли в одном уровне в районе ул.Кулахметова, бывшего поста ГАИ и в районе спорткомплекса «Олипиец».

«Проезжую часть расширят до шести полос в районе от остановки «Факел» до «Олимпийца». На всем реконструируемом участке проложат тротуары и велосипедные дорожки», – добавил Куляжев. Ежедневно в работе задействованы 38 единиц техники и 150 специалистов, реконструкция идет по графику, а информация о планируемых ограничениях движения транспорта публикуется на сайте городской мэрии, отметил он в завершение.