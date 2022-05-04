Свыше 700 тыс. биноклей и 30 тыс. прицелов: как КОМЗ стал предприятием трудовой доблести

Казанский оптико-механический завод за годы Великой Отечественной войны поставил на фронт свыше 700 тыс. биноклей, более 30 тыс. орудийных, минометных и танковых, а также около 1 тыс. бомбардировочных прицелов. Об этом рассказала журналистам заведующая музеем трудовой и боевой славы предприятия Марина Андреева во время пресс-тура по заводу.

«К сожалению, когда началась война трудоспособное молодое население ушло на фронт. Первое время завод выпускал бинокли и оптические прицелы. Производительность была около 5 тыс. изделий в месяц, однако ближе к окончанию военных действий она выросла до 25 тыс.», — заметила Андреева.

На смену ушедшим на фронт работникам на завод пришли подростки из числа как жителей Казани, так и эвакуированных из Смоленска. «Из Смоленска пришел целый эшелон, также были ребята из нашего города. Они в основном учились сразу на производстве у более старших и опытных мастеров», — отметила заведующая музеем.

Представитель предприятия добавила, что сегодня завод продолжает выпускать бинокли и прицелы для различного вооружения. Она подчеркнула, что очень многие молодые специалисты приходят на места своих родителей, продолжая рабочие династии.

В 2020 году в Казани стартовал проект «Предприятие трудовой доблести» — на входе в здания десяти промышленных предприятий города установили памятные доски. КОМЗ стал одним из таких предприятий.

В апреле этого года Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике нового почетного звания – «Предприятие трудовой доблести». Оно должно подчеркнуть мощный вклад республиканских производств в дело победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, в конце 2019 года, Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». Казани и еще 19 городам это почетное звание было присвоено в 2020 году. В сентябре 2021-го Путин подписал указ о присвоении звания еще 12 городам РФ.