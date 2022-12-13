Свыше 400 украинских военных преступников задержали при попытке попасть в Россию
На пунктах пропуска сотрудники ФСБ России задержали более 400 украинских националистов и военных преступников, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Кроме того, на въезд в Россию не допустили 1026 лиц, причастных к террористической деятельности.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Абакана, который планировал уехать на Украину и вступить в ВСУ.