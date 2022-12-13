Сотрудники ФСБ задержали жителя Абакана, который собирался вступить в ряды ВСУ

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Сотрудники ФСБ России задержали жителя Абакана, который планировал уехать на Украину и вступить в ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности задержан житель Абакана Республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену», – сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанный собирался перейти на сторону противника, вступить в ряды Вооруженных сил Украины и в их составе отправиться в зону боевых действий.

Известно, что мужчину задержали в аэропорту Красноярск, откуда он собирался вылететь в одну из стран бывшего СНГ, и уже далее на Украину.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на государственную измену». Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

