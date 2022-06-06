Свыше 10,5 млн россиян приняли участие в онлайн-голосовании о благоустройстве городов

Участие в онлайн-голосовании по выбору объектов для программы благоустройства городов на федеральной платформе приняло более 10,5 млн граждан РФ, заявил Председатель Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«На обсуждение общественности было предложено почти 5 тыс.объектов и свое мнение о них смогли высказать более 10,5 миллионов человек. Это на 11% больше, чем в прошлом году», – сказал Премьер-министр, отметив, что рост активности населения говорит о том, что все большее количество россиян проявляют заинтересованность в вопросах улучшения общественного пространства.

Глава Кабмина напомнил, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что создание действительно современной среды для жизни происходит там, где «жители активно включаются в работу».

«На местах виднее, где лучше расположить детскую спортивную площадку или другие объекты. Мы рассчитываем, что интерес граждан к участию в решении вопросов развития городской среды будет расти», – подчеркнул он.

Ранее в Татарстане завершилось онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые будут приводить в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» о чем сообщал «Татар-информ».