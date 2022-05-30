В Татарстане завершается голосование за благоустройство общественных пространств

Сегодня, 30 мая, в Татарстане завершается онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые будут приводить в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

У жителей республики еще есть шанс решить, какие территории необходимо благоустроить в первую очередь. Высказать свое мнение можно до 30 мая включительно на портале gorodsreda.tatar.ru.

Всего на голосование в этом год вынесены 204 общественных пространства. Список территорий формировался совместно с администрациями муниципалитетов с учетом итогов градостроительного анализа и результатов голосования прошлого года.

Что касается дворов, то в опросе принимают участие 3087 территорий республики. При выборе дворов-лидеров будет учтено количество жителей, проживающих в соседних многоквартирных домах.

Двести победителей будут выбираться по процентному соотношению проголосовавших к проживающим. Соответственно, победят как дворы с небольшим количеством жителей, так и с большим количеством жителей исходя из пропорции.

Остальные дворы добавят в перечень по результатам инвентаризации БТИ, принципу комплексности и объединения с другими программами благоустройства.

Общественные пространства создаются и обновляются совместно с дворовыми территориями. Благодаря такому подходу дворы соединяются удобными и безопасными маршрутами с парками, формируется единая городская сеть.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.