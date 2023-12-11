«Святое дело»: Путин пообещал распространить арктическую ипотеку на участников СВО

Арктическую ипотеку обязательно распространят на участников специальной военной операции. То, что они не включены в программу, является «техническим упущением», заявил на встрече с участниками программы Президент России Владимир Путин.

Одна из участниц обсуждения отметила, что военнослужащих нужно отнести к отдельной категории получателей кредита, без ограничений по возрасту.

«Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, — сказал Путин. — То есть, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать — мы это сделаем».

Также глава государства поддержал идеи об увеличении суммы кредита и пересмотра требования по стажу участников программы.