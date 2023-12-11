Президент России Владимир Путин поддержал идею о повышении планки арктической ипотеки выше 6 млн рублей. С такой просьбой к нему обратился один из получателей жилищного кредита во время встречи в режиме ВКС.

По словам участника встречи, предоставляемой сейчас суммы часто недостаточно для того, чтобы при переезде улучшить жилищные условия и приобрести более просторное жилье.

«Думаю, что мы обсудим, и я с вами согласен. Так надо и сделать — поднять эту планку», — заметил глава государства.

Кроме того, участники попросили Президента пересмотреть требования к стажу кандидатов на получение ипотеки. Людям, которые переехали в арктическую зону, необходимо быстрее обзаводиться собственным жильем, не ожидая несколько лет, полагают они. Путин одобрил эту идею.