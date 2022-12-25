Священнослужителям УПЦ могут закрыть доступ в Успенский собор Киево-Печерской лавры

С 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви могут запретить находиться в Трапезной церкви и Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом со ссылкой на наместника лавры митрополита Павла (Лебедя) сообщает ТАСС.

«Мне стало известно, это пока еще не точные слухи. У нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов. Негласно нам подтвердили, что уже в следующее воскресенье или в субботу нас не пустят в эти храмы — ни в один, ни в другой. Мы не можем вам сказать, что будет дальше», — объяснил он.

Священнослужитель отметил, что информацию необходимо отслеживать на сайте УПЦ. Ситуацию планируют обсудить с директором музея Киево-Печерской Лавры.

Напомним, что в ноябре в Киево-Печерской лавре прошли обыски. В СБУ объяснили, что их действия были направлены на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб».