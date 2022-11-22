СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщают агентство УНИАН и издание «Страна.ua».

По информации агентства, территорию монастыря оцепили, после чего силовики начали проверять помещения на наличие оружия или диверсантов.

Позднее Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале подтвердила сообщения об обысках в Киево-Печерской лавре.

В СБУ пояснили, что ее сотрудники вместе с представителями полиции и Национальной гвардии проводят контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб».

Силовики намерены не допустить «использования лавры как ячейки русского мира», удостовериться, что помещения не используются для укрывательства диверсантов и хранения оружия, а также проверить присутствующих в монастыре на причастность к противоправной деятельности «в ущерб государственному суверенитету Украины».

Ранее СБУ завела дело по факту хорового исполнения песни «Звон плывет, плывет над Россиею…» в одном из храмов Киево-Печерской лавры. В монастыре заявили, что священник, который возглавлял богослужение, во время которого произошел инцидент, был после этого отстранен.