Священнослужитель из Альметьевской епархии доставил гуманитарную помощь в зону СВО

Руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с ВС РФ протоиерей Евгений Романов прибыл в город Северодонецк и доставил военнослужащим посылку теплых вещей и продуктов, сообщает пресс-служба Альметьевской епархии.

Также отец Евгений поддержал ребят духовно, чтобы у них была возможность принять участие в Таинствах Исповеди и Причастия.

Фото: © Пресс-служба Альметьевской епархии

Ранее мы рассказывали, что с самых первых дней специальной военной операции священнослужители всех епархий Татарстанской митрополии встали единым фронтом на помощь тем, кто сегодня в зоне СВО отстаивает интересы нашей Родины.

Кто-то организовывает сбор пожертвований и гуманитарной помощи у себя в приходах, кто-то налаживает производство окопных свечей, маскировочных сетей и других необходимых фронту вещей, а кто-то собирается и везет все это в зону СВО. А уже там выполняет свою главную задачу – беседует с бойцами, исповедует, причащает и даже крестит.

Истории из своих поездок «за ленту» «Татар-информу» рассказали сами священнослужители, подробнее в материале: «Так искренне исповедуются только перед лицом смерти»: священники о бойцах в зоне СВО.