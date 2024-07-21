Священник: Казанская икона Божией Матери напоминает, что величие России опирается на веру

Казанская икона Божией Матери явилась, чтобы напомнить, что величие России не существует само по себе, оно опирается на искреннюю веру, без которой народ быстро деградирует. Об этом заявил священник Антоний Борисов, чьи слова приводит РИА Новости.

Спикер напомнил, что той самой Казанской иконы уже нет – ее потеряли. В сохранности осталась только копия. Именно перед ней и молились Минин и Пожарский.

«Данный список...напоминает нам о том, ради чего был в своё время дарован русским православным людям Казанский образ Богоматери. Чтобы напомнить им и нам – величие России не существует само по себе. Оно опирается на искреннюю веру. Без памяти о Боге и преданности Его заповедям не на словах, а на деле, наш народ быстро деградирует», – поделился священник.

Напомним, что обрели образ Богородицы в 1579-м в столице РТ после страшного пожара, который уничтожил половину города. Девочке Матроне во сне явилась Богородица, которая показала ребенку место на пепелище. Именно там и нашли икону, ставшей впоследствии знаком утешения для православных казанцев и знаком надежды.

Интересно, что Россия в тот период была как раз «на пороге смуты». После молитвы этой Казанской иконе, шли освобождать столицу РФ. Уже в начале 20 века икону украли, а чуть позже случился и крах Российского государства, а также начались гонения на Церковь.

По словам священника, этот праздник напоминает людям о нравственных ориентирах. Он также напомнил, что наши предки много страдали и много раз жертвовали собой, чтобы Россия жила, развивалась и опиралась на христианское понимание счастья и достоинства, а именно жить по правде Божией.

Обретения Казанской иконы Божией Матери Русская православная церковь празднует ежегодно 21 июля. Сегодня в Казани прошел масштабный Крестный ход в честь этого праздника. Отметим, что в шествии участвовали тысячи людей из разных стран. Подробнее о том, кто сослужил митрополиту Кириллу на литургии и многое другое – в репортаже «Татар-информа».