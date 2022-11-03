Священник из Зеленодольска отслужил молебен в «Казань Экспо»

Отец Роман, клирик Зеленодольского храма Святителя Николая Чудотворца, навестил мобилизованных земляков. На территории «Казань Экспо» для призывников организовали не только доставку гуманитарной поддержки, но и визит священнослужителя.

«Духовенство огромную помощь оказывают и в сборе гуманитарной поддержки. Благодаря их труду и отзывчивости мы помогаем нашим мобилизованным», — поделилась с «Татар-информом» начальник пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Побеседовать с отцом Романом собрались мобилизованные мужчины и из других городов и сел республики: кто-то обратился к нему за советом, кто-то – за благословением.

«Для нас очень важно поддерживать наших ребят, мы вместе, мы рядом», — сказал священнослужитель.

В Зеленодольске и республике растет число желающих помочь мобилизованным, их семьям и жителям Донбасса.

3,3 млн рублей собрано татарстанской епархией с начала специальной военной операции на помощь беженцам из Донбасса и Луганска. Отправлено 30 тонн гуманитарной помощи и сейчас готовится к отправке очередная партия груза. Большую роль в сборе гуманитарной помощи мобилизованным сыграло Зеленодольское благочиние.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе РТ для мобилизованных организовали пошив плащ-палаток.