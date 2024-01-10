Священник из Базарных Матак с прихожанами отправили для «Алги» аптечки и бензогенераторы

Гуманитарную помощь бойцам батальона «Алга» отправили из села Базарных Матак Алькеевского района. Активное участие в сборе принял благочинный Алькеевского района протоиерей Андрей Зиньков.

«Очередная партия гуманитарной помощи отправлена с Алькеевского благочиния в батальон “Алга”. Вместе с Боевым братством в лице Ростама Шайхутдинова были собраны бензогенераторы, тактические аптечки, окопные свечи, маскировочные сети, медикаменты, строительный утеплитель, лопаты. Мы и дальше будем собирать гуманитарную помощь для батальона Алга», – рассказал «Татар-информу» благочинный Алькеевского района протоиерей Андрей Зиньков.

Фото: © Андрей Зиньков

Отец Андрей с начала СВО принимает активное участие в сборе гуманитарного груза, сам не раз бывал в зоне боевых действий, где духовно поддерживал бойцов.

Тактические аптечки, которые собирает священник, стоят от 15 до 20 тысяч рублей. Все медикаменты и средства для оказания первой помощи в них тщательно подобраны так, чтобы раненный мог быстро сам себе оказать помощь.

Всего в этой партии гуманитарного груза удалось собрать 26 тактических аптечек на сумму 200 тысяч рублей, 100 метров маскировочных сетей, 50 лопат, три бензогенератора, а также 200 окопных свечей и 10 коробок медикаментов, шприцов и перевязочного материала. Все это благодаря помощи прихожан храма, где служит отец Андрей, жителям района и меценатам.

Фото: © Андрей Зиньков

Желающие присоединиться к сбору гуманитарной помощи могут перевести средства на счет в Сбербанке, привязанный к номеру отца Андрея +7 927 435-75-80.