Священник Данилов: Смысл поста не сводится к диетам и пищевым запретам

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Великий пост – это время, когда христианин должен максимально сфокусироваться на Христе. Об этом заявил председатель отдела религиозного образования и катехизации Казанской епархии, священник Александр Данилов, подчеркнув, что смысл поста не сводится к физическому воздержанию, диетам и пищевым запретам.

По его словам, во время Великого поста верующим важно сосредоточиться и переживать вместе с Церковью важные моменты и Евангельскую историю, а также постепенно устранять из жизни все, что отвлекает.

«Смиряя себя и свою душу, находя больше времени для дел милосердия, любви, прощения, молитвы и богослужения, христианин все больше и больше осознает важность воскресения Иисуса Христа», – цитирует Данилова пресс-служба КФУ.

Напомним, Великий пост начался 3 марта и продлится по 19 апреля включительно, а 20 апреля наступит праздник Светлой Пасхи. Каждая неделя Великого поста наполнена глубоким смыслом.

С 3 по 9 марта проходит Неделя торжества Православия. В этот период мы вспоминаем о восстановлении почитания икон в IX веке, когда церковь раздирали споры. Эта седмица посвящена радости, оттого что в церкви наступил мир и были защищены иконы, то есть христианин может молиться перед иконой и пользоваться ею как инструментом сосредоточения на молитве, на Боге, на святых.

С 10 по 16 марта проходит Неделя святителя Григория Паламы. В этот период мы говорим и вспоминаем о таком моменте, как обожение – постепенное уподобление верующего человека Богу, бесконечный полет богопознания, который доступен человеку (по учению святителя Григория).

Третья неделя - Неделя Крестопоклонная, с 17 по 23 марта, посвящена воспоминаниям страдания Иисуса Христа, а также тому, что без жертвы нет любви.

«Жертва означает, что я бескорыстно хочу разделить с человеком из любви мое время, мои силы, все ресурсы, и я делаю это из любви, а не из корысти», - пояснил священник.

С 24 по 30 марта идет Неделя преподобного Иоанна Лествичника – автора знаменитой Лествицы – книги о пути постепенного восхождения человека к духовному совершенству. В это время мы говорим о духовном возрастании, о том, что, по сути, следование за Христом, любовь к Богу – это не абстрактные понятия, а всегда выбор и действия человека, отметил Данилов.

Неделя преподобной Марии Египетской (с 31 марта по 6 апреля) – это воплощение как раз-таки этой радикальной любви.

«Женщина, которая жила крайне распутно, вдруг осознает, что она ведет пагубный образ жизни. Она понимает, что не сможет сохранить верность Богу в этом обществе и убегает в пустыню. Желанию идти за Христом радикально и до самого конца, желанию сохранить ему верность и любовь, которую ты только что обрел, и посвящена пятая седмица», - рассказал священник.

С 7 по 13 апреля проходит Неделя Цветоносная, во время которой верующие вспоминают вхождение Иисуса Христа в Иерусалим.

Последняя – Страстная неделя (с 14 по 20 апреля) посвящена страданиям Христа. В этот период мы каждый день говорим об евангельских событиях – предательстве Иуды, Тайной вечере, аресте Иисуса Христа, суде над ним, его казни, поделился священник.

Завершается все Великой субботой (Субботой молчания) и, наконец, разговением в воскресенье (воскресение Христа из мертвых) – на Пасху.

Данилов отметил, что во время Великого поста верующему важно ограничить себя в развлечениях, сосредоточиться на Боге и совершать добрые дела (помогать нуждающимся и больным), читать Священные писания, молиться и в целом сосредоточиться на духовной жизни.

Питание – это важная вещь, но в христианской религии оно второстепенно. В этом смысле церковь призывает лишь к умеренности, говорит Данилов. Люди могут сами выбрать ту меру строгости по возможностям своего здоровья. Также по этому вопросу можно посоветоваться со священнослужителем, добавил Данилов.

«Войдя в литургическую жизнь церкви, сосредоточившись на своей духовной жизни и заглянув вообще в свою душу, делая добро, я действительно могу расцвести. Пост – это удивительное время, которое подготавливает сердце к самому главному празднику – Пасхе. Узнать радость Пасхи я могу, только действительно осознав свои отношения с Христом», – заключил Данилов.

Ранее иерей Александр Ермолин рассказал, кому разрешены послабления, и можно ли пить вино в Великий пост.