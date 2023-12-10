Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СМИ назвали самого безопасного из возможных преемников Зеленского
Самым безопасным преемником для Президента Украины Владимира Зеленского может стать глава его администрации Андрей Ермак. К таким выводам пришло итальянское издание Antidiplomatico.
«Это обеспечит нынешнему Президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — считает автор публикации.
В издании полагают, что более сильные конкуренты ставят под угрозу не только дальнейшую политическую карьеру Зеленского, но даже его жизнь. В то же время опросы среди избирателей говорят, что только 37,8% украинцев готовы доверять действующему главе администрации Президента.
Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине будут сейчас «не ко времени» и даже неприемлемы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»