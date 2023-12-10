СМИ назвали самого безопасного из возможных преемников Зеленского

Самым безопасным преемником для Президента Украины Владимира Зеленского может стать глава его администрации Андрей Ермак. К таким выводам пришло итальянское издание Antidiplomatico.

«Это обеспечит нынешнему Президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — считает автор публикации.

В издании полагают, что более сильные конкуренты ставят под угрозу не только дальнейшую политическую карьеру Зеленского, но даже его жизнь. В то же время опросы среди избирателей говорят, что только 37,8% украинцев готовы доверять действующему главе администрации Президента.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине будут сейчас «не ко времени» и даже неприемлемы.