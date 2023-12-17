«Своих не бросаем»: 9,5 тысячи подарков отправила «Единая Россия» на фронт и в ЛНР

Фото: © tatarstan.er.ru

«Единая Россия» отправила очередной гуманитарный конвой со всей страны на фронт и в ЛНР. Татарстанцы постарались, чтобы ни один ребенок Лисичанска и Рубежного не остался без сладостей.

Так, Совет ректоров вузов РТ собрал 2,9 тысячи сладких подарков для маленьких жителей подшефных городов. Свой вклад в сбор сладостей внес и Заинский район, который отправляет 500 подарков, еще 100 сладких гостинцев передал институт развития образования РТ. Шесть тысяч новогодних наборов отправила на фронт нашим землякам депутат Госсовета РТ, генеральный директор «Бахетле» Муслима Латыпова.

Отметим, что в составе колонны из шести фур общим весом сто тонн – все самое необходимое, в чем сегодня нуждаются жители ЛНР. Спасский район собрал по десять тонн досок и крупы, еще десять тонн крупы направила Высокая Гора. Фуру со стройматериалами собрали в Пестречинском районе, 20 тонн воды направил Сармановский район. По две тонны гуманитарного груза собрали в Аксубаевском районе, Набережных Челнах и Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Также в формировании гуманитарной колонны приняли участие Ново-Савиновский и Приволжский районы Казани. 1,5 тонны одежды и продуктов собрали в Кайбицком районе, тонну помощи направляет Азнакаевский район, медицинские инструменты и препараты собрали в Академии социального образования, а профсоюзы РТ направили в ЛНР картриджи для принтеров и канцтовары. Казанский государственный аграрный университет и Казанская государственная академия ветеринарной медицины закупили детское питание и детские подгузники. Также в составе колонны — медоборудование и оргтехника для школы-интерната для слабовидящих «Хрусталик» в Рубежном.

Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» направило в подшефный регион целую фуру с продуктами, бытовой химией, одеждой и детским питанием.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Традиционно активное участие в доставке гумпомощи от Татарстана в Лисичанск и Рубежное принял депутат Госдумы Руслан Гаджиев. Свой вклад в формирование груза внес и глава Федерации карате «Шотокан» Алексей Кокурин.

Проводить сегодняшнюю колонну пришли депутат Госсовета РТ, генеральный директор «Бахетле» Муслима Латыпова, член президиума регионального политсовета татарстанского регионального отделения «Единой России», депутат Госсовета РТ, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, управляющий делами ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Губанов, член президиума регионального политсовета татарстанского регионального отделения «Единой России», а также руководитель татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Стоит отметить, что эта отправка гуманитарной колонны, собранная под эгидой реготделения «Единой России» – уже 19-ая по счету. Всего за период СВО партией из Татарстана в ЛНР направили 133 грузовые машины – это более двух тысяч тонн.

«В Татарстане живут очень добрые, очень отзывчивые люди. Мы и дальше будем продолжать помогать, поддерживать новые регионы. Потому что мы своих не бросаем и никогда не бросим», – подчеркнула Лилия Маврина.

Руслан Шигабуддинов, который в этот раз отправляется сопровождать груз, напомнил, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» всегда принимали самое активное участие в сборе, сортировке, погрузке и разгрузке помощи жителям новых регионов.

«В этот раз мы сопровождаем декабрьский гуманитарный груз в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное. Мы планируем передать сладкие подарки всем детям обоих городов. Ни один малыш, ни один школьник не должен остаться без подарка в Новый год», – отметил он.