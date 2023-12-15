Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправится гуманитарный груз с новогодними подарками

Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправится очередная партия гуманитарного груза. Сбор организовало республиканское движение «Ярдəм янəшə! Помощь рядом!» совместно с Татарстанским отделением партии «Единая Россия».

«В составе груза продукты питания первой необходимости, средства личной гигиены, а также вещи для детей – памперсы и пеленки. В преддверии Нового года мы также планируем отправить подарки детям, которые собирали всей нашей республикой, правительством и общественными организациями. Помимо сладких подарков к детям отправятся, велосипеды, самокаты и ролики», – рассказала заместитель руководителя республиканского движения «Ярдəм янəшə! Помощь рядом!» Анна Мубаракшина.

Осуществить новогодние мечты ребят из новых регионов удалось благодаря, в том числе, всероссийскому проекту «Елка желаний».

«Подарки закуплены депутатами, главами районов для детей Лисичанска. У них были желания, которые наше правительство решило исполнить, и совместно с гуманитарной помощью отправятся эти подарки. Уже в среду груз прибудет Лисичанск и Рубежное», – дополнила она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Нияз Баймуратов – волонтер, он учится на третьем курсе в Казанском медицинском колледже. Он рассказал «Татар-информу», что не может бездельничать, когда людям нужна помощь.

«Сбором гуманитарной помощи мы занимаемся второй год, сначала отправляли в зону СВО нашим ребятам, потом в Лисичанск, недавно еще отправляли помощь из двух фур в Палестину. Сейчас снова отправляем помощь в Лисичанск и Рубежное. Когда начал заниматься волонтерством, какое-то облегчение появилось на душе, это приятно. Когда сидишь дома и ничего не делаешь появляются мысли – а вот в это время, можно было бы заняться благим делом и помогать людям», – сказал он.