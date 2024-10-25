«На время забываем о своих болезнях»: мензелинцы с инвалидностью помогают бойцам СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Два раза в неделю члены общества инвалидов Мензелинска собираются в доме культуры, чтобы внести посильный вклад в СВО.

Волонтеры привозят им заготовки для плетения маскировочных сетей. Закрепив их подручными средствами на высоких вешалках, вооружившись ножницами, женщины ловко нарезают материал елочкой.

Заместитель председателя общества инвалидов Вера Сидорова отметила, что в работе задействованы более 20 человек с ограниченными возможностями.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«Члены нашего общества оказывают помощь бойцам СВО с начала осени. Эта работа еще больше сплотила нас. Многие на время забывают о своих болезнях: о болях в спине, суставах, о высоком давлении. Вначале мы делали заготовки для сухих супов: шинковали капусту, лук, свеклу, тыкву, зелень. Вот уже вторую неделю мы режем ленточки. Помогаем, чем можем. Вместе мы приближаем Победу», — говорит она.

Каждый участвует по мере своих сил и возможностей. Труженице тыла Атонине Пантюхиной — 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она активно интересуется происходящим в стране, и события на Украине не оставили ее равнодушной. Делится, что не может остаться в стороне.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«Когда нашей стране грозит опасность, нельзя оставаться безучастным, по мере сил и возможностей нужно помогать», — убеждена Антонина Пантюхина.

У некоторых членов общества инвалидов в специальной военной операции принимают участие родные, друзья, знакомые.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Так, у Татьяны Изрядновой в июле прошлого года сын Александр подписал контракт с Министерством Обороны РФ. Это решение стало для семьи неожиданностью: родители узнали всего за три дня до его отъезда. Александр сообщил, что идет защищать Родину. На связь он выходит редко, однако даже в коротких разговорах старается успокоить маму, уверяя, что у него все хорошо.

Мама делится переживаниями: «Каждый день все мысли о сыне. Как он там? Порой ночами не сплю, молюсь за него и других ребят. Очень хочу, чтобы все живыми и здоровыми вернулись в свои семьи».

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

За работой мастерицы обсуждают новости, делятся переживаниями за военнослужащих. Амина Шамсиева отметила, что добрые дела отодвигают собственные проблемы на последний план. «Это для нас не только работа, но и общение», — говорит женщина.

«Пусть наша помощь невелика, но она от всего сердца, искренняя. И в свой труд мы вкладываем материнскую любовь», — отметила Дамира Фатхуллина.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Женщины из общества инвалидов рады, что могут внести свой посильный вклад и помочь нашим солдатам.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

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