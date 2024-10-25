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«На время забываем о своих болезнях»: мензелинцы с инвалидностью помогают бойцам СВО
Два раза в неделю члены общества инвалидов Мензелинска собираются в доме культуры, чтобы внести посильный вклад в СВО.
Волонтеры привозят им заготовки для плетения маскировочных сетей. Закрепив их подручными средствами на высоких вешалках, вооружившись ножницами, женщины ловко нарезают материал елочкой.
Заместитель председателя общества инвалидов Вера Сидорова отметила, что в работе задействованы более 20 человек с ограниченными возможностями.
«Члены нашего общества оказывают помощь бойцам СВО с начала осени. Эта работа еще больше сплотила нас. Многие на время забывают о своих болезнях: о болях в спине, суставах, о высоком давлении. Вначале мы делали заготовки для сухих супов: шинковали капусту, лук, свеклу, тыкву, зелень. Вот уже вторую неделю мы режем ленточки. Помогаем, чем можем. Вместе мы приближаем Победу», — говорит она.
Каждый участвует по мере своих сил и возможностей. Труженице тыла Атонине Пантюхиной — 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она активно интересуется происходящим в стране, и события на Украине не оставили ее равнодушной. Делится, что не может остаться в стороне.
«Когда нашей стране грозит опасность, нельзя оставаться безучастным, по мере сил и возможностей нужно помогать», — убеждена Антонина Пантюхина.
У некоторых членов общества инвалидов в специальной военной операции принимают участие родные, друзья, знакомые.
Так, у Татьяны Изрядновой в июле прошлого года сын Александр подписал контракт с Министерством Обороны РФ. Это решение стало для семьи неожиданностью: родители узнали всего за три дня до его отъезда. Александр сообщил, что идет защищать Родину. На связь он выходит редко, однако даже в коротких разговорах старается успокоить маму, уверяя, что у него все хорошо.
Мама делится переживаниями: «Каждый день все мысли о сыне. Как он там? Порой ночами не сплю, молюсь за него и других ребят. Очень хочу, чтобы все живыми и здоровыми вернулись в свои семьи».
За работой мастерицы обсуждают новости, делятся переживаниями за военнослужащих. Амина Шамсиева отметила, что добрые дела отодвигают собственные проблемы на последний план. «Это для нас не только работа, но и общение», — говорит женщина.
«Пусть наша помощь невелика, но она от всего сердца, искренняя. И в свой труд мы вкладываем материнскую любовь», — отметила Дамира Фатхуллина.
Женщины из общества инвалидов рады, что могут внести свой посильный вклад и помочь нашим солдатам.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.
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