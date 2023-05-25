Свой адрес появился у нового дома для обманутых дольщиков «Золотой середины» в Казани

В Казани присвоили адрес компенсационному дому по ул.Гареева, который возводится для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина». Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.

«Строящемуся дому для обманутых дольщиков ЖК „Золотая середина“ присвоен адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, г.Казань, ул.Рауиса Гареева, д.78А», — отмечается в телеграм-канале фонда.

Фото: телеграм-канал Фонда поддержки дольщиков Татарстана

В настоящее время рабочие благоустраивают территорию, строительно-монтажные работы в самом здании завершены. В скором времени дом с проверкой посетит Госстройнадзор РТ, следующим этапом станет получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

Компенсационный жилой комплекс на ул. Гареева возводится по республиканской программе поддержки дольщиков. Квартиры в доме предназначены для обманутых дольщиков дома №3 ЖК «Золотая середина», чьи квартиры не были построены. Такое решение было принято Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее фонд показал, как будет выглядеть ЖК для обманутых дольщиков дома №6 «Золотой середины».