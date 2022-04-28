Свияжский музей-заповедник готовится принять до 1 миллиона туристов в 2022 году

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» планирует побить рекорд прошлого года и увеличить прием туристов до 1 миллиона. В 2021-м остров посетило почти 900 тыс. человек, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Открытие туристического сезона на острове состоится 1 мая. Стартует он с музыкально-интерактивной программы «Поиграй же мне в гусельки яровчаты».

На Первомай будет работать ярмарка, можно сразиться в богатырских забавах: метании сулиц и топоров; боях на мешках; сражении в честном поединке на учебных мечах (тямбары); разрубании яблок саблей и перетягивании каната. Также будет оборудована 3D-трасса с имитацией охоты (стрельба из лука по мишеням в виде зверей и птиц).

Музеи Свияжска примут участие в акции «Бесплатные экскурсии».

Для посетителей будут открыты выставки «История с географией», «Многоцветный остров. Образы Свияжска в живописи и графике», «Художник и книга», «Энциклопедия: обучение в полном круге. К 250-летию со дня рождения немецкого издателя Фридриха Арнольда Брокгауза».

«Также в последний весенний месяц, 28 мая, планируем „Ночь музеев“, будет организована музейная программа, сцена, также ведем переговоры с казанским стендапером, просим его выступить с музейным стендапом», — поделилась собеседница агентства.

В этом турсезоне Свиясжк примет и фестиваль документального кино «Рудник», но при этом другой полюбившийся гостям фестиваль — «Народная лодка» — проводится не будет. «Мероприятие решено проводить в формате биеннале, поэтому поклонников фестиваля ждем на следующий год», — рассказала Юлия Нуреева.

Сезон завершит фестиваль «Свияжская уха», на котором всех туристов угостят этим блюдом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что музей-заповедник «Остров-град Свияжск» увеличит прием туристов по речной навигации.