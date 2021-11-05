Свияжский фестиваль «Народная лодка» не будет проводиться в 2022 году

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

В 2022 году фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» проводиться не будет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

«Такой режим фестиваля выбрал оргкомитет. Он счел уместным не проводить каждый год мероприятие, а проводить его по аналогии с биеннале — раз в два года. На грант подавать будем в этом году, а проводить — в 2023-м», — поделилась собеседница агентства.

Несмотря на то что основное событие не состоится, планируется провести научную-практическую программу «Народной лодки».

«Научная конференция „Речная жизнь“ прошла в этом году с успехом и вызвала интерес со стороны научного сообщества. Тема очень узкая и интересная людям, интересующимся лодочными и речными вопросами. Для детей планируется проведение такелажных мастерских», — отметила Юлия Нуреева.

Впервые фестиваль «Народная лодка» был проведен в 2019 году. Он прошел в камерном формате и собрал энтузиастов речного дела — судостроителей, ремесленников, рыбаков. В 2020 году событие не проводилось из-за коронавирусной инфекции.

В этом году фестиваль проходил в течение двух дней — 7 и 8 августа. Площадка мероприятия на набережной Свияжска собрала более 200 участников: судостроителей, музыкантов, фольклористов, мастеров-ремесленников, специалистов в области традиционной культуры и кухни. В эти дни музей-заповедник посетили более 18 тыс. гостей.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Народная лодка» стала единственным представителем Республики Татарстан в основном списке лауреатов в финале Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.