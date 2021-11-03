Свияжский фестиваль «Народная лодка» представит Татарстан на престижной премии

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» стал единственным представителем Республики Татарстан в основном списке лауреатов в финале Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Всего на региональный этап подали заявки 515 проектов из 62 регионов России. Из них в финал прошли менее половины — 249 проектов из 59 регионов.

С 1 по 3 декабря в Ульяновске организаторам фестиваля «Народная лодка» предстоит защищать свой проект в номинации «Лучшее этнокультурное событие».

Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» состоялся в августе. В течение двух дней работала площадка фестиваля на набережной Свияжска. Более 200 участников: судостроители, музыканты, фольклористы, мастера-ремесленники, специалисты в области традиционной культуры и кухни — знакомили гостей с традициями волжан. Более 18 тыс. гостей посетили музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в дни проведения мероприятия.

Научно-практическая конференция «Речная жизнь», которая включала в свою программу презентацию музыкального сборника «речных» песен стала вторым этапом проекта. В ноябре пройдет завершающий этап «Закрытие речной навигации — 2021 в Свияжске».

Организаторами фестиваля выступают ГИАХМЗ, ассоциация «Комплекс сохранения и развития традиционного образа жизни, технологий и ремесел „Старая Волга“» при поддержке Фонда президентских грантов.