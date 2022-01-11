Свияжск в январские каникулы посетили более 41 тыс. туристов

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

С 1 по 9 января остров-град Свияжск посетили 41 416 туристов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«Показатель по посещаемости остался на уровне прошлого года», — уточнила собеседница агентства.

В новогоднем формате остров-град Свияжск начал работу 1 января 2022 года. Для зрителей были подготовлены праздничные программы «Как богатырь Добрыня Новый год спасал» и новогоднее путешествие «У Лукоморья». Гостям острова предстояло сразиться с волжскими ушкуйниками и пройти испытания на ловкость, силу и меткость.

7 января на острове состоялось празднование Рождества. На традиционном красочном празднике прозвучали рождественские колядки при участии фолк-группы «Верес». Каждый желающий мог окунуться в рождественскую атмосферу Свияжска, присоединиться к колядованию, сыграть в старинные игры и насладиться совместным чаепитием.

«В этом году в Рождество Свияжск посетили почти 8 тыс. туристов, а именно 7 789 гостей. В прошлом году эта цифра была 6 тысяч», — уточнила руководитель пресс-службы.

А в преддверии Нового года, 29 декабря, в музее-заповеднике состоялось открытие сразу двух выставок: «История с географией» и «Маленькая история о людях и времени», о чем ранее сообщало агентство.