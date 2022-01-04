За шесть дней музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили 10 тыс. гостей

С 29 декабря по 3 января музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили 10 тыс. туристов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

По словам собеседницы агентства, остров-град Свияжск начал работу в новогоднем формате 1 января 2022 года. Здесь организованы две праздничные регулярные программы: «Как богатырь Добрыня Новый год спасал» и «Новогоднее путешествие у Лукоморья».

А в преддверии Нового года, 29 декабря, в музее-заповеднике состоялось открытие сразу двух выставок: «История с географией» и «Маленькая история о людях и времени».

В первой экспозиции представлена коллекция редких гравированных карт Европы, Азии и других частей света, России и российских регионов XVI — начала XX вв. из фондов Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Эти карты были созданы по большей части в Западной Европе (Италии, Германии, Франции, Голландии, Англии), но в коллекции есть и отечественные картографические материалы. Ряд карт включает Поволжье, историческую территорию Татарстана, на них обозначены Казань и Свияжск, другие населенные пункты.

Вторая выставка — «Маленькая история о людях и времени» — создана на основе материалов семейного собрания, которое находится в фондах музея-заповедника. Это коллекция личных документов, фотографий, писем, рисунков, книг и предметов быта XIX — первой половины XX века, собранных и сохраненных несколькими поколениями семей Слободских и Артемьевых.

Эти семьи были связаны со Свияжском и Казанью. Так, в Свияжске до сих пор сохранился дом Слободских-Артемьевых.

Выставка позволит гостям музея лучше узнать об истории, увидеть, как и чем когда-то жили люди на определенной территории, как строились личные и семейные отношения, как росли и воспитывались дети.

«Все мероприятия проводятся [в соответствии] с требованиями Роспотребнадзора. QR-коды понадобятся тем, кто захочет посетить точки общепита, для входа в музеи они не нужны. 7 января на острове будем праздновать Рождество. На традиционном красочном представлении будут звучать рождественские колядки», — анонсировала Юлия Нуреева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как провести новогодние каникулы в Татарстане.