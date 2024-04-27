Свияжск примет первый теплоход в новом турсезоне

К берегам острова Свияжска первый теплоход причалит уже сегодня, 27 апреля. Всего в новом сезоне запланировано 464 круизных судозахода. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

В прошлом году было осуществлено порядка 300 судозаходов. В этом году ожидается приток туристов. Так, планируется, что остров примет около 2 млн гостей, тогда как в 2023-м было на 200 тысяч меньше.

Сотрудники музея-заповедника готовят фестивали разного масштаба. Первым культурным мероприятием сезона станет «Ночь музеев в Свияжске» — она состоится 18 мая.

Самым грандиозным событием станет летний фестиваль «Духовное единство России — послание Миру», он пройдет с 26 по 28 июля на двух площадках, в Болгаре и Свияжске, по инициативе Фонда «Возрождение».

В Свияжске программа будет акцентирована на духовных песнопениях, свыше 10 хоровых коллективов, включая сербский, эстонский и греческий хор, выступят в храмах Свияжска.

Кроме этого, готовится большая сопроводительная программа с мастер-классами по иконописи, каллиграфии, показ традиционных мод и выступление фолк-коллективов на большой уличной сцене. Уже сейчас проектируется площадка для кулинарных мастер-классов по традиционной русской кухне на берегу реки Щуки, там будет построена русская печь.

7 сентября пройдет традиционный гастрофестиваль-конкурс «Свияжска уха».

«В этом году музею-заповеднику „Остров-град Свияжск“ юбилей — 15 лет, поэтому все праздники так или иначе будут отражать эту маленькую, но важную дату», — отметила собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что остров-град Свияжск ожидает в этом году прибытия двух миллионов туристов.