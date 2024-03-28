Остров-град Свияжск ожидает в этом году прибытия двух миллионов туристов

В 2024 году в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» ожидают прибытия 2 млн туристов, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«Трудно прогнозировать, количество гостей каждый год превосходит наши ожидания», — уточнила собеседница агентства.

Первым крупным мероприятием в этом году стала Масленица, которая прошла 17 марта. На событие приехали 27 тыс. туристов — это рекордная цифра для острова, которая спровоцировала пятикилометровые пробки на подъездах.

«Это была воистину историческая и народная Масленица! Нас как организаторов конкурса костюмов и масленичных масок очень порадовало количество участников, на каждом шагу встречались целые компании ряженых в потрясающих костюмах. Была настоящая атмосфера карнавала. Как известно, Венецианский карнавал также проводится накануне католического поста. Традиция ряженья была и на Руси, просто она немного подзабыта. Хочется отметить, что мы не ожидали такого наплыва туристов, это рекордное количество гостей на Масленицу в Свияжске», — отметила Юлия Нуреева.

На данный момент идет подготовка к весенне-летнему сезону, как и в прошлом году, ожидается не менее 300 судозаходов. «График прием круизных теплоходов в процессе формирования», — пояснила начальник пресс-службы музея-заповедника.

Параллельно остров готовится принять крупный фестиваль духовной музыки, он пройдем летом на двух площадках, в Болгаре и Свияжске, по инициативе Фонда «Возрождение».

«В Свияжске фестиваль состоится с 26 по 28 июля. Более десяти хоровых коллективов с участием международных вокалистов выступят в храмах Свияжска. Кроме этого, планируется большая сопроводительная программа с мастер-классами по каллиграфии, иконописи, показом традиционных мод и выступлением фолк-коллективов на большей уличной сцене», — заметила Юлия Нуреева.

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