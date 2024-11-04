Швиндт: Инженерные школы Татарстана работают по важным направлениям

Работу Татарстана в сфере научно-технологического развития сегодня на совещании в Кабинете Министров РТ высоко оценил заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Антоний Швиндт.

«Татарстан — ведущий научный центр. Программа [научно-технологического развития] находится в высокой степени готовности. В ней выстроены и взаимоувязаны все инструменты, которые касаются подготовки кадров и научно-технологического развития. Я оцениваю высоко достигнутые результаты», — сообщил сотрудник аппарата вице-премьера журналистам.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Во время короткой рабочей поездки в Татарстан федеральный чиновник успел побывать в Многофункциональном центре прикладных квалификаций машиностроения, Техническом колледже имени В. Д. Поташова, на КАМАЗе, в Высшей школе нефти, Университете Иннополис, Иннопарке, КНИТУ-КАИ и на других объектах.

«Проехал перед сегодняшней встречей Набережные Челны, Альметьевск и Иннополис, посетил университеты и научные центры в Казани. Увидел их участие в программе и высоко оцениваю результативность», — подчеркнул Швиндт.

Он добавил, что «в республике есть большие заделы и динамика», инженерные школы региона работают «по самым актуальным и важным направлениям, которые реализуются в соответствии с национальной целью технологического лидерства, в том числе это программа по аддитивным технологиям».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан к 2030 году намерен повысить вклад сферы образования в формирование валового территориального продукта в 1,7 раза. Такую цель регион собирается достичь во многом благодаря новой государственной программе «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан», рассчитанной на 2024–2027 годы.