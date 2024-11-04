В Татарстане представили программу научно-технологического развития до 2027 года

Татарстан к 2030 году намерен повысить вклад сферы образования в формирование валового территориального продукта в 1,7 раза. Такую цель регион собирается достичь во многом благодаря новой государственной программе «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан», разработанной на 2024-2027 годы.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Программу представил сегодня президент Академии наук республики Рифкат Минниханов на совещании в Кабинете министров РТ. По его словам, действующая госпрограмма НТР станет «ядром» новой комплексной программы.

«В новую консолидированную программу НТР уже включены профильные мероприятия и ресурсное обеспечение 21 государственной программы Республики Татарстан», – сообщил Минниханов.

По предварительным данным, общий бюджет консолидированной программы составит более 22,2 млрд рублей. Главная ее цель направлена на формирование мощной, саморазвивающейся, мультикультурной, международной научно-образовательной экосистемы для инновационного развития Татарстана в приоритетных сферах развития страны. Для достижения поставленных задач разработано три региональных проекта и три комплекса мероприятий.