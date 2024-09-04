Свидетель в Верховном суде РТ: «Убивая мать, он говорил о голосах в голове»

Сегодня в Верховном суде Татарстана продолжилось слушание по делу Богдана Пшеничного, обвиняемого в убийстве своей матери в Куюках в конце февраля текущего года. На заседании рассматривался вопрос о возможном назначении подсудимому принудительного лечения. В ходе процесса была заслушана соседка - свидетель со стороны обвинения. Она рассказала, как, услышав крики о помощи с верхнего этажа, поспешила на помощь.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в жилом комплексе «Светлый» в Куюках задержали 27-летнего мужчину, который жестоко расправился с 57-летней матерью. Женщина скончалась от многочисленных ножевых ударов.

Важно уточнить, что Богдан Пшеничный не проходит по делу в качестве обвиняемого, так как ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По версии обвинения, преступление было совершено им во время обострения заболевания. В настоящее время суд рассматривает вопрос о необходимости применения к нему мер принудительного медицинского характера.

В начале заседания судья сообщил о поступившем ходатайстве от брата Пшеничного. В своем обращении мужчина просил признать его потерпевшим, ссылаясь на перенесенные моральные страдания. Однако суд отложил рассмотрение данного ходатайства ввиду отсутствия заявителя на заседании. Судья пояснил: «Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса, когда заявитель лично присутствует на процессе».

Между тем, тетя Богдана Пшеничного, являющаяся младшей сестрой его матери, выступила с противоположной просьбой. Она ходатайствовала о снятии с себя статуса потерпевшей, оставив его только за старшей сестрой. Данное ходатайство было удовлетворено.

После того, как все ходатайства закончились, суд приступил к допросу свидетеля обвинения — соседки, которая жила этажом ниже.

«Богдана Пшеничного я раньше не видела, не пересекалась с ним. Не знала, что он мой сосед сверху. Впервые увидела его в день происшествия. Утром 25 февраля я проснулась в 7:20, отправила мужа гулять с собакой, сама стала собираться на работу. Около 7:30 муж вышел с собакой, а я в это время начала собираться и услышала крики. Кричала женщина: “Соседи, помогите”», – рассказала она, с ужасом вспоминая тот день.

Девушке не удалось справиться с эмоциями во время допроса, из-за нахлынувших воспоминаний она заплакала, но продолжила рассказывать о дне трагедии.

«Она кричала несколько раз, я выбежала на помощь, побежала наверх. Поднялась на 2,5 пролета и увидела женщину, лежащую на полу. Ее лица я не видела, так как она лежала на спине, ногами в мою сторону, а ее колени были согнуты. Я думала, что ее бьют. Поднявшись на пару ступеней, я увидела молодого человека с длинными волосами и в черной одежде, который бил женщину ножом в область груди», – дополнила свидетель.

По ее словам, Богдан Пшеничный сидел на коленях рядом с лежащей матерью, а у него в руках был большой серебристый нож с толстой ручкой, примерно 25-30 сантиметров.

«Он посмотрел на меня с улыбкой и продолжил медленно бить ее ножом, будто ему это нравилось. Он ничего мне не сказал, я убежала домой», – сказала девушка.

Примерно в 7:50 она начала звонить в службу 112. После чего пыталась дозвониться до супруга, который гулял с собакой. Однако выяснилось, что мужчина оставил телефон дома.

«Через несколько минут я вышла из квартиры, на лестнечной площадке взяла лопату соседей. Посмотрела, чтобы никто не спускался и не поднимался, и пошла на первый этаж позвать мужа. Открыв подьездную дверь я начала кричать мужу: "Муса, Муса убивают женщину, убивают женщину". Он подошел и я в истерике начала обьяснять ему, что случилось. После этого мы зашли в подьезд, с пятой квартиры вышла соседка. Я ей быстро все рассказала. Лопату передала мужу, но боялась его отпускать. Он постепенно начал подниматься наверх», – дополнила свидетель.

Девушка следила за мужем, опасаясь за его жизнь.

«Муж рассказал, что когда он стоял с ним с лопатой в руках, Пшеничный бил мать. Она лежала на боку и пыталась уйти. Они обсуждали, почему он так поступил и что произошло . На что Пшеничный ответил: «Голоса в голове сказали, что надо это сделать"» – подытожила она.

Напомним, по версии следствия, 25 февраля Богдан Пшеничный, находясь дома, будучи в состоянии психического расстройства из-за возникшей к матери неприязни, принял решение убить ее.

По словам гособвинителя, в день трагедии Богдан Пшеничный взял кухонный нож и пошел в спальню матери, где нанес ей множественные удары в область жизненно важных органов. От нанесенных травм мать Богдана Пшеничного стонала и кричала, а нож, которым он бил ее, развалился. Тогда мужчина вышел из комнаты и стал искать другой нож. В это время обессиленная женщина смогла встать и выбежать из квартиры, однако Пшеничный догнал ее на лестничной площадке и оттащил, чтобы она не смогла постучать в соседние квартиры, рассказала государственный обвинитель на прошлом заседании.

По ее словам, мужчина был жесток и бессердечен, не обращал никакого внимания на стоны и мольбы матери, продолжил резать ее новым ножом. Суммарно Пшеничный нанес матери не менее 56 ударов в область жизненно важных органов, как минимум 19 из них были направлены в область головы.