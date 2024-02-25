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В Куюках молодой мужчина жестоко расправился с матерью
Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что в жилом комплексе «Светлый» в Куюках стражи порядка задержали мужчину, который жестоко расправился с собственной матерью. Пользователи отмечали, что сын нанес матери несколько ударов ножом.
Как стало известно «Татар-информу», трагедия произошла сегодня днем. 27-летний молодой человек нанес несколько ножевых ударов 57-летней матери. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась.
Позднее мужчину задержали. Как стало известно агентству, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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