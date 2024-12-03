Свидетель по делу лидера ОПГ «Кинопленка»: «Подъехала машина, потом началась стрельба»

Эльфата Сунгатуллина называют одним из лидеров ОПГ «Кинопленка» и «Бригады Ильфатея»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Услышал выстрелы, мимо пролетел джип с разбитым стеклом»

Верховный суд Татарстана сегодня выслушал представителя потерпевшей стороны по делу бывшего главы ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина, или, как его называли в 90-е, Ильфатея. Напомним, его обвиняют в организации преступного сообщества, бандитизме, незаконном хранении оружия, двух кражах и покушении на убийство.

По версии следствия, в 2003 году несколько участников ОПГ по заданию Ильфатея украли с территории «Тасмы» две емкости. Что именно в них находилось, следователь не уточнил, однако отметил, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере. А в июле 2005 года группировщики вынесли с «Тасмы» титановые пластины и оборудование.

Государственный обвинитель Ленара Чуркина поинтересовалась у представителя потерпевшего, известны ли ему обстоятельства хищений с «Тасмы» в 2003 и 2005 годах.

«Нет, тогда я там еще не работала. Емкости – это большое оборудование для хранения сыпучих и текущих жидкостей. Оно используется в производственном процессе при создании кино- и фотоматериалов. Насколько мне известно, ущерб до сих пор возмещен не был. У меня нет такой информации», – сказала представитель «Тасмы».

После этого суд начал оглашать показания свидетеля о деталях покушения на убийство 2 июня 1997 года на дороге, ведущей к заводу имени Серго в Зеленодольске. Когда Лемехов и Гусев, будучи нанятыми для убийства, расстреляли из автомата Калашникова автомобиль, в котором находились Жуков и Мальков. К слову, тем удалось выжить.

Ленара Чуркина: «К 90-м годам ОПГ «Кинопленка» взяла под свой контроль деятельность частных коммерческих и иных предприятий. Целью группировки было обогащение участников незаконными способами» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я работал на предприятии в 1997 году. Тогда я и еще несколько моих коллег выносили мусор за территорию. Когда его выносили, ничего подозрительного не заметил. Когда зашли во двор предприятия, к въезду подъехала машина. Сначала было слышно музыку, потом я услышал около пяти хлопков, они были похожи на выхлоп из машины. Потом я понял, что это были выстрелы, так как хлопки происходили через одинаковые промежутки времени. Я выглянул и увидел, что стоит много людей. Они смотрели в сторону выезда с предприятия на дорогу. Затем мимо нас проехал джип, боковое стекло на нем было разбито. Минут через пять выехали “Жигули” светлого цвета, а минут через сорок приехали сотрудники милиции. Они искали гильзы, которые, как я знаю, потом нашли. Более мне ничего не известно», – гласят показания свидетеля.

Суд закончил с оглашением показаний и перешел к исследованию письменных доказательств – протокола осмотра места происшествия после стрельбы у завода Серго в Зеленодольске.

«Было найдено и изъято 10 гильз калибра 7,62. Следом идет протокол выемки, по одной пуле было изъято из тел пострадавших Жукова и Малькова. Один из мужчин погиб в 2005 году от цирроза печени и сердечной недостаточности, другой – от отравления угарным газом в 2007 году», – прочитал государственный обвинитель.

Напомним, в числе пострадавших по этому делу проходят сестры Жукова и Малькова. На процессе они обе заявили, что братья никогда не посвящали их в свои дела. Даже когда их машину расстреляли, один из мужчин отшутился, второй просто отказался говорить о причинах произошедшего. Каких-либо претензий к Эльфату Сунгатуллину у них нет.

Процесс Эльфата Сунгатуллина стартовал в середине ноября этого года. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильфатея объявили в розыск еще в 2007 году, в то же время были задержаны другие участники «Кинопленки». В 2011 году им вынесли приговор, а лидер продолжал скрываться. Его задержали только 26 ноября прошлого года в Ростове-на-Дону. По некоторым данным, в этом городе он жил под другим именем, создал семью и воспитывал ребенка. В конце ноября 2023 года ему избрали меру пресечения в Советском суде Казани.

Ильфатея объявили в розыск еще в 2007 году, а задержали только 26 ноября прошлого года в Ростове-на-Дону Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Кровавый путь Ильфатея

ОПГ «Кинопленка», как и другие группировки Казани, образовалась в 80-е годы. Свое название она взяла от завода, который сейчас известен как «Тасма», – на нем раньше производили фотоматериалы. В районе рядом с предприятием жили будущие участники одноименной ОПГ. В какой-то момент молодые ребята объединились и стали жить по уличным законам. На счету «Кинопленки» десятки смертей, разбоев, грабежей и других ужасающих преступлений.

«К 90-м годам ОПГ “Кинопленка” взяла под свой контроль деятельность частных коммерческих и иных предприятий. Целью группировки было обогащение участников незаконными способами. В этой группировке участвовал Эльфат Сунгатуллин», – рассказывала в суде государственный обвинитель Ленара Чуркина.

Как установило следствие, в какой-то момент внутри группировки началась дележка власти, произошел раскол. «Кинопленка» разделилась пополам между двумя лидерами. Эльфат Сунгатуллин возглавил свою часть, которую называли бригадой Ильфатея, вторая половина группировки пошла за Иреком Мингазовым по прозвищу Ташкент – она стала называться «Банда Ташкента». Лидера этой банды ждал трагичный финал – его застрелили в подъезде одного из домов Санкт-Петербурга.

С 2008 по 2011 год проходили судебные процессы над участниками «Кинопленки» и «Банды Ташкента». Некоторые из них получили условные сроки, так как их обвиняли только в мелких хулиганствах. Другие сели надолго, суды отправили их в колонии более чем на 20 лет.

Эльфат Сунгатуллин свою вину не признавал и не признает на данный момент Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, 4 декабря 1995 года возле одного из домов на улице 12-го Октября Габиев, Гараев, Васильев, Мухаметшин, Галиев и Кашапов – все участники ОПГ «Кинопленка», действуя по указанию Ильфатея и Афанасьева, убили участника «Бригады Ташкента» Макарова. Игорь Афанасьев по прозвищу Афоня тоже имел высокий авторитет в «Кинопленке». Он был убит в 1997 году, тогда ему было 28 лет.

«Сунгатуллин и Афанасьев в 1995 году вооружили участников своей группировки, создав устойчивую вооруженную группу. Часть средств общака группировки шла на приобретение оружия для обеспечения безопасности ОПГ от нападения противоборствующих группировок, а также на совершение преступлений ее участниками. Решения об убийствах определенных лиц принимали Сунгатуллин и Афанасьев», – дополнила государственный обвинитель.

13 августа 1996 года руководители и участники банды похитили участника «Бригады Ташкент» и застрелили его в Зеленодольском лесничестве.

29 мая 1997 года возле дома на улице Солнечной в Буинске участник группировки Смолин по указанию Сунгатуллина, Галиева, Шатрова застрелил Тухватуллина.

2 июня 1997 года на дороге, ведущей к заводу имени Серго в Зеленодольске, Лемехов и Гусев, будучи нанятыми для убийства, расстреляли из автомата Калашникова автомобиль, в котором находились Жуков и Мальков. Однако тем удалось выжить.

Ко всему прочему, Ильфатея обвиняют в незаконном хранении оружия – в 2000 году он купил револьвер калибра 7,62. Из него стрелял и сам, и давал пострелять другим, полагает следствие. Кроме того, в августе 2003 года несколько участников ОПГ по заданию Ильфатея украли с территории «Тасмы» две емкости. Что в них находилось, следователь не уточнил, однако отметил, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере. В июле 2005 года группировщики вынесли с «Тасмы» титановые пластины и оборудование.

Эльфат Сунгатуллин свою вину не признавал и не признает на данный момент.