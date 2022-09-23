Световое шоу и марафон хакатонов: в столице РТ завершился форум Kazan Digital Week

В столице Татарстана завершился третий международный форум Kazan Digital Week, собравший на своих площадках 18 тыс. человек из 30 стран мира.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов учит нас быть востребованными своим промышленным и научно-техническим потенциалом и своими технологиями в области цифровизации. Это тот путь, который мы должны пройти и проходим. Принятые в рамках форума решения и соглашения позволят нам двигаться дальше в этом направлении», — отметил, обращаясь к участникам церемонии, заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров

По словам вице-премьера республики, за три последних года Россия в целом достигла больших успехов в области высоких технологий, а форум Kazan Digital Week вышел на всероссийский уровень.

Гафаров наградил дипломами и денежными призами победителей марафона хакатонов Kazan Digital Legends, в котором приняли участие не только опытные специалисты, но и талантливые школьники и студенты. К примеру, один из лауреатов соревнования, команда «Пингвины из Мадагаскара», состоящая из трех студенток Казанского института культуры, смогла за 48 часов создать компьютерную игру с полноценным сюжетом и заданиями.

По словам главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, за три года проведения Kazan Digital Week привлек к себе внимание множества молодых людей «с горящими глазами», которые раньше были совсем далеки от IT-сферы.

Церемония закрытия, как и сам форум, получилась очень масштабной и запоминающейся. Особенно зрителей поразили красочные танцевальные номера с лазерными эффектами, сопровождаемые электронной музыкой от республиканских хореографических коллективов «Кристалл» и «Изумрудный город» под руководством заслуженных работников культуры Татарстана.

В этом году на площадке Kazan Expo в рамках форума прошло порядка 120 мероприятий. Более 14 тыс. человек посетили их очно, а еще 60 тыс. присоединились к онлайн-трансляциям. Выставочная экспозиция форума продемонстрировала свыше 200 инновационных продуктов. В эти дни также состоялся чемпионат Digital Skills по 29 компетенциям, в котором приняли участие киберспортстмены из 30 регионов России.

Также в преддверии «Игр будущего», запланированных на 2024 год, в Kazan Expo в тестовом режиме прошли Фиджитал-игры. Они объединили спортсменов из ведущих медийных клубов Турции, Болгарии, России, Бразилии и Беларуси. Общий призовой фонд для всех соревнований на площадке Kazan Digital Week составил более 2 млн рублей.

Участие в форуме приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и другие высокие гости.