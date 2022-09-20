Киберпространство соединится с реальностью: первые фиджитал игры стартуют в Казани

Первые в истории фиджитал игры, которые объединят физический и киберспорт откроются завтра в Казань «Экспо». Соревнования станут частью международного форума Kazan Digital Week. О том, как выглядит площадка для игр, какие будут призы и как туда попасть зрителям - в материале «Татар-информа».

Киберарена напротив футбольного поля

Соревнования пройдут в одном из павильонов «Казань Экспо». Он поделен на три части: зрительские трибуны, зал для минифутбола, баскетбола и киберсцену. Интересно, что площадку с игровыми приставками и спортивную арену разделяют считанные метры.

«Для каждого вида спорта у нас предусмотрен один цельный матч, который состоит из виртуальной части, разминки и физического спорта. Счёт суммируется. Сейчас идут последние приготовления. Это будет первые в истории соревнования в формате фиджитал. Застройка стандартная. Футбольный паркет, обычные ворота, также минифутбольный режим на приставке», - пояснил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов Казани» Максим Денисов.

Он добавил, что 23 сентября павильон будет переоборудован под гонки дронов.

Вся стилистика игр выполнена в черном и зелёном цветах. А экран на сцене поделен на три части, на центральной из которых во время киберматча будет транслироваться сама игра, а на боковых кадры с лицами команд.

Для каждого вида спорта предусмотрен один цельный матч, который состоит из виртуальной части, разминки и физического спорта Фото: vk.com/dspkazan

В фиджитал футболе команды будут играть сначала виртуальный шестиминутный матч в режиме «мини-футбол» в FIFA 22, а затем два тайма по 10 минут на реальном паркете.

Для баскетбола на приставке спортсмены будут играть до 21 очка в NBA 22, а затем 10 минут чистого времени проведут на площадке.

Как попасть на фиджитал игры?

Вход на соревнования бесплатный, однако необходима предварительная регистрация. На сегодняшний день большинство квот уже заняты, однако ещё остаются места, сообщил Денисов.

«Для зрителей вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Уже сейчас почти все занято, однако мы будем гибко подходить к этой ситуации и стараться находить места на трибунах для зрителей», - сообщил Денисов.

Нынешние игры пройдут по четырем дисциплинам: фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, Beat Saber и гонки дронов Фото: vk.com/dspkazan

На каждый из видов спорта могут зарегистрироваться более 300 зрителей.

Кроме того, будет организована трансляция в группе игр в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях поучаствуют команды блогеров, среди которых игроки команды 2Drots, победителя первого сезона медийной футбольной лиги, а также известные киберспортсмены, среди которых Антон KLENOFF Клёнов и Роберт Ufenok77 Фахретдинов.

Также в турнире по фиджитал футболу поучаствует команда из Бразилии Tamo Junto.

Максим Денисов: «Это будут первые в истории соревнования в формате фиджитал» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Следующие фиджитал игры в Казани пройдут в ноябре

Фиджитал игры призваны стать тестовыми перед «Играми будущего», которые пройдут в 2024 году в Казани. Ещё один тестовый турнир пройдет в ноябре. На нем спортсмены посоревнуются в хоккее, картинге и других дисциплинах, формат которых ещё прорабатывается, сообщил Максим Денисов.

«В ноябре запланирован следующий ряд фиджитал соревнований. Они не будут повторяться с теми, которые будут проходить сейчас. Среди них планируются хоккей, картинг и единоборства. Для направлений, которые берут свое начало из киберспорта, сейчас прорабатываются их физические аналоги», - сказал он.

Нынешние игры пройдут по четырем дисциплинам: фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, Beat Saber и гонки дронов. Общий призовой фонд составит 6 млн рублей, а также в каждом виде спорта будет вручен кубок с эмблемой игр.