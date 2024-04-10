«Светлый, добрый праздник Ураза-байрам»: в Старо-Татарской слободе стартовал фестиваль

Сегодня татарстанцы отмечают светлый праздник Ураза-байрам. Одна из крупных площадок празднования в Казани – пешеходные улицы К. Насыри, Ф. Карима, З. Султана рядом с казанской соборной мечетью «Аль-Марджани». Гостей фестиваля «Ураза-байрам. Иске татар бистәсе» со сцены поприветствовал префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов.

«Уважаемые жители и гости нашего прекрасного города! Позвольте от всей души поздравить вас со светлым, замечательным, добрым праздником», — сказал он.

Как отмечается в телеграм-канале префектуры, праздник также посетили глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, директор Дома Дружбы народов РТ Тимур Кадыров, министр молодежи РТ Ринат Садыков, министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова, депутат Госсовета VI созыва Рамиль Тухватуллин, руководитель казанского отделения «Движения Первых» Динар Бариев.

Как ранее сообщалось, хедлайнерами фестиваля «Ураза-байрам. Иске татар бистәсе» станет коллектив JUST BRASS.

«Мечеть „Аль-Марджани“ является жемчужиной Старо-Татарской слободы, которая беспрерывно функционирует более 250 лет и во все времена была центром притяжения мусульман, горожан и гостей столицы. На нас лежит большая ответственность за сохранение и развитие комплекса, переданная нам от первых имамов и богословов этой мечети, которые также внесли значительный вклад в развитие татарской культуры, светского и религиозного образования, традиционного ислама в нашем регионе», — отметил председатель совета Аксакалов Казани, имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани» Мансур Джалялетдинов, приглашая на празднование Ураза-байрам.

В приходе мечети отметили, что концертная программа с участием музыкантов и звезд татарской эстрады будет радовать татарстанцев и гостей республики до 4 часов дня. Кроме того, будут организованы мастер-классы, фуд-корт с пловом, шашлыком и национальной выпечкой и многое другое.

Фото: телеграм-канал Префектуры «Старый город»