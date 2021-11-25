Светлана Захарова: Предложивших не принимать закон пригласила бы в «красную зону»

В целом по Татарстану в «красных зонах» с заболевшими коронавирусом Covid-19 работают 16 тыс. медицинских работников. Об этом рассказала председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова на 27-м заседании парламента республики VI созыва при обсуждении законопроекта о QR-кодах.

«Да, действительно, много обращений пришло от граждан с просьбой не принимать проект федерального закона, в Госсовет поступило около 4 тыс. обращений. Сегодня только в „красной зоне” работают 16 тыс. человек. Они бы с удовольствием написали разъяснительные письма, но им некогда, они спасают жизни наших граждан. А вот те четыре тысячи я бы с удовольствием пригласила в „красную зону” поработать волонтерами», — сказала депутат.

Захарова отметила, что в «красных зонах» также работают волонтеры-медики, которые тоже спасают жизни граждан. «Им некогда писать эти письма. О какой разъяснительной работе еще надо говорить? Любой канал, интернет откройте. Врачам действительно некогда, они задыхаются сегодня. Им некогда разъяснительную работу проводить. Наши инфекционисты несколько раз говорили, что вакцина усиливает количество антител. Чем больше антител, тем больше человек защищен», — подчеркнула она.

Депутаты большинством голосов поддержали федеральный законопроект, связанный с введением некоторых ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».