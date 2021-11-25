Госсовет РТ поддержал федеральный законопроект об ограничениях из-за Covid-19 и QR-кодах

Татарстанские депутаты поддержали федеральный законопроект, связанный с введением некоторых ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Решение было принято на 27-м заседании парламента республики VI созыва.

Законопроект представила председатель парламентского Комитета по социальной политике Светлана Захарова. Она рассказала, что предлагается дополнить федеральный закон новой статьей «Порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции».

В частности, предусматривается установить перечень мероприятий и объектов, а также порядок допуска граждан на эти объекты с учетом наличия документа с QR-кодом о вакцинации, медицинском противопоказании к проведению профилактической прививки или о перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность.

Депутат уточнила, что перечень мероприятий и объектов определяется решением высшего должностного лица субъекта РФ.

«В случае отсутствия документации посещение гражданами указанных мест проведения мероприятий, организаций и объектов до 1 февраля 2022 года возможно при предъявлении документа, содержащего сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом ПЦР», — сказала Захарова.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин добавил, что закон послужит охране здоровья граждан. «А что может быть важнее? Жизнь каждого человека нам очень дорога. Если кто-то считает, что в чем-то ограничиваются его права, то отмечу, что всё делается во благо людей», — подчеркнул он.

Федеральный законопроект, которым вносятся изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» поддержали 73 депутата, семь человек выступили против.