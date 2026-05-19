Детский омбудсмен РТ попросила закрыть чердаки высоток и заброшки перед летом

Уполномоченный по правам ребенка РТ Светлана Захарова попросила проверить чердаки и заброшенные здания, чтобы обезопасить детей от происшествий.

Напомним, сегодня в соцсети появилось видео с детьми, гуляющими на крыше высотки. По информации одного из интернет-сообществ, инцидент произошел в ЖК «Солнечный город», что в Приволжском районе Казани.

«В Татарстане работает проект “Безопасность детства”. Он разработан Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Он направлен на профилактику происшествий в парках, скверах, школах и так далее. Как правило, осматривают детские площадки – то, как закреплены качели», – рассказала Светлана Захарова на пресс-конференции «Татар-информа».

Приближаются летние каникулы, и уже в зимний период были проверены больше 6 тысяч объектов. В результате чего было выявлено 60 нарушений, отметила детский омбудсмен.

«Хотелось, чтобы мы проверили не только парки, скверы, детские площадки и школьные территории, но и обязательно заброшенные здания, чердаки домов – чтобы они были закрыты и доступ к ним был ограничен. И не один раз – проверили 29 мая и забыли до 1 сентября. Все-таки наши управляющие компании и наши граждане должны быть бдительными в этом. Призываю всех неравнодушных граждан: пожалуйста, подавайте сигналы, мы будем выезжать вместе с другими ведомствами, отрабатывать», - обратилась она к жителям республики.

Сообщать об опасных объектах следует по телефону 112, в районные администрации и по телефону Аппарата уполномоченного по правам ребенка: 236-61-64.

«В 2025 году поступило более 18 000 сообщений подобных на основании которых было сформировано 380 сигнальных карт», - добавила Уполномоченный по правам ребенка РТ.

