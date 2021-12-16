Светлана Ромашина о носящем ее имя Кубке: Это для меня особенные соревнования

Международные соревнования по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной» для спортсменки, в честь которой они названы, — это абсолютно особенный турнир. Но сама семикратная олимпийская чемпионка не сможет посетить состязания, потому будет находиться на награждении спортсмена года по версии Международной федерации плавания (FINA) в Абу-Даби. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила сама спортсменка.

«Для меня это особенные соревнования. В этом году они будут проводиться в третий раз, причем уже второй год подряд Кубок включен в европейской календарь. Это значит, что в соревнованиях примут участие спортсмены из разных стран», — заметила Ромашина.

«К сожалению, в этот раз я не смогу присутствовать лично на турнире, потому что в это время буду находиться на награждении. Надеюсь, что в дальнейшем такого не повторится. Понимаю, насколько важно для детей присутствие известных спортсменов, которые наблюдают за турниром. И получить автограф для ребят — большая радость. Буду ждать встречи с участниками в следующем году», — добавила чемпионка.

Кубок Светланы Ромашиной стартовал в Казани сегодня. В нем участвуют 22 команды из шести суверенных стран и непризнанных государств.