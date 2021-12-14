В Кубке Светланы Ромашиной в Казани поучаствуют 22 команды из шести стран

В Казани с 16 по 19 декабря на площадке плавательного бассейна «Буревестник» в пятый раз пройдут международные соревнования по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной». В нем поучаствуют 22 команды из шести разных стран. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала президент федерации синхронного плавания РТ Александра Бабичева.

«Нашими гостями на кубке станут представители Донецкой народной республики, Турции, Чехии, Сербии и Узбекистана. Россию представят 17 команд из 12 регионов, в том числе три команды из Татарстана», — отметила спикер.

Она пояснила, что от Татарстана на кубке будут участвовать команды «Школы Татьяны Покровской» Казанского училища олимпийского резерва, СШОР «Дельфин» из Набережных Челнов и РСШОР по водным видам спорта «Акватика».

Судейский корпус будет состоять из арбитров всероссийской категории, подчеркнула Бабичева.

В соревнованиях могут участвовать спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет и микст дуэты 12 лет и моложе.