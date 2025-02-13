Касьян: «Шаляпин – легендарный реформатор в мире оперы»

Светлана Касьян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Ровно 152 года назад, 13 февраля 1873 года, в Казани родился русский оперный и камерный певец, первый народный артист Республики Федор Шаляпин.

Оперная певица Светлана Касьян, единственная в мире женщина, получившая от Папы Римского орден Святого Сильвестра (за драматическое исполнение), в этом сезоне стала своего рода талисманом Международного оперного фестиваля имени Шаляпина. 13 февраля, когда почитатели таланта всемирно известного баса отмечают 152-летие со дня его рождения, по просьбе «Татар-информа» она напомнила о его значимости для оперного искусства.

«Шаляпин – легендарный реформатор в мире оперы. Оборачиваясь на него и по сей день, всем певцам надо не забывать, что не театр делает певца, а певец делает театр. Когда Шаляпин приехал в Ла Скала – и Ла Скала стал Ла Скала. Приехал в Большой театр – и Большой театр стал Большим театром. Благодаря Шаляпину, благодаря тому гениальному качеству, над которым он всю свою жизнь работал», – сказала Касьян.

Певица пояснила, что сейчас в мире оперы бытует стереотип, что, если ты не спел в определенном театре, ты не состоялся. При этом иногда, по ее словам, театр из списка топовых оперных сцен может оказаться «отвратного качества», в отличие, например, от театра в Сибири или в Казани.

«Это маркетинг, чтобы манипулировать артистами. Надо понимать: не платье красит человека, а человек платье. И все это изначально пошло от Шаляпина. Он всю свою жизнь делал максимально все от него зависящее – выдавал качество, бренды. Он создавал эти театры! И этим стремлением к качеству он меня этим очень-очень вдохновляет», – призналась Касьян.

Портрет Шаляпина в музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Она подчеркнула, что одного таланта для оперного исполнителя недостаточно. А Федор Шаляпин лично для нее – ориентир как в качестве, так и в эмоциях, в подходе к роли.

«На самом деле женщинам сложнее в мире оперы. У мужчин меньше конкуренция. И у мужчин нет и 20% проблем, с которыми сталкивается женщина. Мне, например, говорили изначально: забудь об этой карьере с твоей внешностью, потому что ты такая смугленькая, цыганистой внешности, тебе не дадут ни одну роль, ты не подойдешь ни под один типаж, тебя никто никогда в жизни никуда не поставит. И если бы я им поверила, я бы поменяла ремесло», – откровенно рассказала оперная исполнительница.

43-й международный оперный фестиваль имени Шаляпина, напомним, стартовал в Казани 31 января. В этом году в его афише 11 представлений с двумя премьерами и двумя гала-концертами.

В день рождения Шаляпина, 13 февраля, в афише фестиваля его имени опера «Борис Годунов», все главные мужские партии в которой в свое время исполнил и сам Шаляпин.