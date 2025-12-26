Депутат Бессараб объяснила, почему в РФ никогда не перейдут на шестидневку

Перехода на шестидневную рабочую неделю в России точно никогда не будет, потому что это противоречит трудовому законодательству. Таким мнением поделилась с «Татар-информом» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко о переходе на шестидневку.

«Увеличивать недопустимо. В России этого точно не будет, потому что по закону нельзя ухудшать условия труда», – сказала Бессараб.

Она добавила, что несмотря на тяжелую ситуацию в некоторых отраслях, таких как оборонно-промышленный комплекс, где работа идет в три смены круглые сутки, нельзя говорить о переходе на шестидневку.