«Давно пора»: Онищенко выступил за переход России на шестидневную рабочую неделю

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил за переход страны на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, это необходимо для развития экономики, а на самочувствии граждан такой график не отразится. Его слова приводит «РИА Новости».

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – прокомментировал инициативу Онищенко.

Ранее тему графика работы комментировал глава Минтруда РФ Антон Котяков. Министр пояснял, что действующие нормы уже позволяют устанавливать гибкое расписание: по договоренности с работодателем сотрудники могут работать как четыре, так и шесть дней в неделю.