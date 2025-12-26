news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 09:20

«Давно пора»: Онищенко выступил за переход России на шестидневную рабочую неделю

Читайте нас в
Телеграм

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил за переход страны на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, это необходимо для развития экономики, а на самочувствии граждан такой график не отразится. Его слова приводит «РИА Новости».

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – прокомментировал инициативу Онищенко.

Ранее тему графика работы комментировал глава Минтруда РФ Антон Котяков. Министр пояснял, что действующие нормы уже позволяют устанавливать гибкое расписание: по договоренности с работодателем сотрудники могут работать как четыре, так и шесть дней в неделю.

#работа #рабочая неделя #онищенко геннадий
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025