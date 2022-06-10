Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций Европейского Союза, включая и частичное эмбарго на поставки нефти из РФ. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

«Федеральный совет <…> принял решение об одобрении новых санкций ЕС против России и Беларуси и поручил Департаменту экономики адаптировать постановление, касающееся шагов, связанных с ситуацией на Украине», — сказано в заявлении Правительства конфедерации.

Кроме того, Швейцария ввела финансовые санкции против 100 граждан России и Беларуси, а также запретила им въезд. Речь идет о политиках, бизнесменах, военных и «лицах, занимающихся распространением дезинформации».

Теперь швейцарский список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, идентичен аналогичному перечню Евросоюза. Новые ограничительные меры вступят в силу сегодня, 10 июня, в 19.00 по Москве.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Шестой пакет санкций ЕС был принят в начале июня. Эмбарго на российскую нефть начнет действовать через шесть месяцев, на нефтепродукты — на восемь.